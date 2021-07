Em baixa, Bolsonaro diz que não sabe se vai disputar reeleição

Por Lisandra Paraguassu (Reuters) - O presidente Jair Bolsonaro disse nesta quarta-feira, em entrevista a uma rádio do interior de São Paulo, que ainda não tem certeza de que será candidato à reeleição em 2022.

"Eu não me lancei, ainda não sei se vou ser candidato", disse Bolsonaro durante a entrevista à rádio Jovem Pan de Itapetininga, na sequência de uma crítica do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, a quem acusou de já ter se apresentado como presidenciável.

Lula também não assumiu ainda ser candidato oficialmente.

Pesquisas eleitorais mostram que Bolsonaro pode ser derrotado pelo petista por uma larga margem em 2022.

Em conversa com apoiadores na segunda-feira, Bolsonaro chegou a dizer que não sabe se seria candidato com o atual sistema de urnas eletrônicas. Bolsonaro está em campanha para aprovação pelo Congresso de um sistema com impressão do voto, mas a Proposta de Emenda Constitucional corre o risco de ser derrotada ainda na comissão especial que a analisa.

Diante da possível derrota da proposta, já admitida pelo presidente, ele insinuou que pode não se candidatar.

Bolsonaro defende, sem qualquer prova, que o sistema atual pode ser fraudado e chegou a dizer que não é possível que ele não tivesse ganhado a eleição ainda no primeiro turno, em 2018.

