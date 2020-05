Em dois anos, assessor de Flávio Bolsonaro multiplicou por nove capital de loja de chocolate

O advogado Victor Granado Alves é dono de uma franquia da Kopenhagen, na Avenida Nilo Peçanha, no Centro da cidade, na loja “Damas do Chocolate”. O ex-assessor de Flávio é investigado pelo Ministério Público estadual no caso da “rachadinha” envolvendo Fabrício Queiroz edit

247 - Em dois anos, uma loja de chocolates do advogado e ex-assessor de Flávio Bolsonaro, Victor Granado Alves teve um aumento de capital social de quase 9 vezes, segundo dados adquiridos pelo jornal O Globo que foram solicitados à Junta Comercial do Rio de Janeiro. Ele é dono de uma franquia da Kopenhagen, na Avenida Nilo Peçanha, no Centro da cidade, na loja “Damas do Chocolate”.

O advogado foi assessor de Flávio na Assembleia Legislativa entre 2017 e 2019, quando este era deputado estadual no RJ, e é investigado pelo Ministério Público estadual no caso da “rachadinha” envolvendo o também ex-assessor Fabrício Queiroz.

Flávio Bolsonaro também é dono de uma loja de chocolates, que segundo o MP, foi usada pelo senador para lavar cerca de R$ 1,6 milhão obtido a partir das devoluções de parte dos salários de servidores fantasmas. A empresa é a Bolsottini Chocolates e fica no Shopping Via Parque, na Zona Oeste do Rio.

