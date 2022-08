Em encontro com embaixadores, Lula defende a paz mundial e critica Bolsonaro por isolar o Brasil

Apoie o 247

247 - O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) iniciou uma série de reuniões com embaixadores estrangeiros em que defendeu, entre outros temas, a atuação do Brics na busca por uma solução para o conflito na Ucrânia e a reinserção do Brasil no tabuleiro internacional, informa o repórter Ricardo Della Coletta, da Folha de S.Paulo.

O ex-presidente realizou dois encontros com chefes de missões estrangeiras na casa de seu advogado, Cristiano Zanin, em São Paulo. Na primeira reunião, no fim de julho, foram convidados os embaixadores de Rússia, Índia e África do Sul. Dias depois, Zanin recebeu para um evento semelhante os embaixadores da Alemanha, França, Suíça, Holanda e Polônia.

Novas reuniões devem ocorrer, ocorram sempre em bloco, possivelmente com embaixadores latino-americanos e africanos.

A reportagem destaca que a reunião de Lula com os embaixadores Alexey Labetski (Rússia), Suresh Reddy (Índia) e Vusi Mavimbela (África do Sul) foi dominada pelo conflito na Ucrânia.

Lula criticou Bolsonaro, enfatizando que o ocupante do Palácio do Planalto isolou o Brasil no cenário internacional e defendeu o engajamento do Brics na tentativa de buscar a paz ou ao menos amenizar os efeitos da guerra.

Outra mensagem transmitida por Lula aos presentes nos dois encontros é que ele pretende dar grande importância à participação do Brasil em fóruns multilaterais.

