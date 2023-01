Em encontro com Lula, comandantes das Forças Armadas defenderão punição a militares golpistas

Apoie o 247

247 - Comandantes do Exército, da Marinha e da Aeronáutica dirão nesta sexta-feira (20) ao presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) que são favoráveis à punição de militares com participação nos atos golpistas do dia 8 de janeiro em Brasília (DF), onde apoiadores de Jair Bolsonaro (PL) invadiram o Congresso Nacional, o Supremo Tribunal Federal (STF) e o Palácio do Planalto - essa última instituição é onde fica o gabinete da Presidência da República.

Segundo informações publicadas nesta quinta-feira (19) pelo blog da Ana Flor, no portal G1, também existe a previsão de militares apresentarem projetos prioritários para cada Força ao presidente.

Depois dos atos terroristas, o governo Lula pretende colocar em prática ações para evitar uma politização de instituições militares. O ocupante do Planalto quer também um pacto para a garantia de investimentos na estrutura das Forças Armadas.

