Em meio a 180 mil mortos, Pazuello é clicado mais uma vez sem o uso de máscara

Ministro da Saúde, que deveria dar o exemplo de proteção, não está convencido ainda sobre a importância do item e foi clicado mais vez sem a máscara edit

247 - No fim de semana marcado por mais uma confusão envolvendo o Ministério da Saúde, que citou nome de cientistas sem a autorização dos profissionais em carta entregue ao STF e também promove um plano de vacinação fake, o titular da pasta, Eduardo Pazuello, foi clicado mais uma vez sem a máscara.

Segundo informações do portal Veja, Pazuello foi almoçar na casa do governador do Distrito Federal, Ibaneis Rocha (MDB), neste sábado. Estava presente também o cantor sertanejo Zezé Di Camargo.

O conhecimento liberta. Saiba mais