Em nota, partidos de oposição falam em buscar unidade

247 - Os partidos PT, PSB, PDT e PCdoB divulgaram nesta quarta-feira (23) um comunicado sobre o anúncio do deputado Baleia Rossi (MDB-SP) como candidato do bloco de 11 partidos que faz ao candidato de Jair Bolsonaro à presidência da Câmara, Arthur Lira (PP-AL).

Na nota, os quatro partidos se comprometem a continuar a trabalhar pela unidade do grupo. "Nossos partidos continuarão buscando unidade na ação para garantir a defesa da democracia, a independência do Poder Legislativo, a derrota do autoritarismo e do obscurantismo e a proteção dos direitos do povo brasileiro"

As legendas devem se reunir com Baleia Rossi na próxima segunda-feira (28), para ouvir as propostas de sua candidatura. Os quatro partidos já divulgaram um manifesto com dez pontos fundamentais na disputa pela presidência da Câmara.

Baleia Rossi era o nome preferido pelo atual presidente da Câmara, que coordena o bloco de partidos. O nome de Baleia provoca resistência em parte da bancada do PT, pelo fato dele ser ligado a Michel Temer, que conspirou e traiu a presidente Dilma Rousseff liderando o golpe de 2016.

Leia na íntegra a nota:

Comunicado dos partidos de oposição - PT/PSB/PDT/PCdoB

Nesta tarde, nossos partidos - PT/PSB/PDT/PCdoB - se reuniram com o Presidente da Câmara dos Deputados, Deputado Rodrigo Maia, para tratar da sucessão na presidência da Casa. Na ocasião, fomos comunicados que o Dep Aguinaldo Ribeiro (PP/PB), num gesto de desprendimento, abriu mão de sua pré-candidatura em favor do Dep Baleia Rossi (MDB/SP). Diante disso, fomos informados de que o candidato apresentado pelos partidos de seu grupo é o Dep Baleia Rossi (MDB/SP). Ato contínuo, o Presidente Rodrigo Maia solicitou aos nossos partidos uma reunião com o Dep Baleia Rossi para 2ª-feira, 14h, para que ele possa nos apresentar as propostas e compromissos de procedimentos que nortearão sua candidatura à presidência da Casa. Nossos partidos continuarão buscando unidade na ação para garantir a defesa da democracia, a independência do Poder Legislativo, a derrota do autoritarismo e do obscurantismo e a proteção dos direitos do povo brasileiro.

Presidentes e Líderes de PT/PSB/PDT/PCdoB

