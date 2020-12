Ligado a Temer, Baleia enfrenta grande resistência na bancada do PT

247 - A coalizão de oposição a Jair Bolsonaro na disputa pela presidência da Câmara, formada por 11 partidos, poderá perder o apoio do PT, o partido com a maior bancada. Isso se o presidente da Casa, Rodrigo Maia (DEM), insistir na candidatura do deputado Baleia Rossi (MDB) para enfrentar o bolsonarista Arthur Lira (PP).

O nome de Baleia Rossi enfrenta forte resistência dentro do PT. Especialmente por conta de sua ligação com Michel Temer, vice-presidente que conspirou contra a traiu a presidente Dilma Rousseff no golpe de 2016.

De acordo com o colunista Lauro Jardim, do Globo, Rodrigo Maia se reuniu no sábado (19) com Michel Temer, na casa do ex-presidente em São Paulo, para selar o nome de Baleia Rossi.

No entanto, além do PT, Baleia Rossi também conta com resistência de senadores de seu próprio partido, que acreditam que sua candidatura na Câmara pode atrapalhar um nome do MDB no Senado.

Um grupo de deputados do PT lançou o nome do deputado Paulo Pimenta para a presidência da Câmara. A presidente nacional do PT, Gleisi Hoffmann, já defendeu a candidatura de uma mulher no bloco suprapartidário e sugeriu os nomes de Benedita da Silva (PT), Lidice da Mata (PSB) e Luiza Erundina, se o PSOL estiver no bloco.

