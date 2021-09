Em Nova York, Queiroga testa positivo para a Covid-19

Apoie o 247

247 - O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, que está na comitiva de Jair Bolsonaro em Nova York diante da Assembleia Geral da ONU, testou positivo para a Covid-19 nesta terça-feira, 21. “Ele vai ficar em quarentena por 14 dias em Nova York, em isolamento, e não volta por enquanto ao Brasil”, informa a CNN.

Segundo a reportagem, o ministro está bem. Queiroga esteve na assembleia da ONU, mas teria ficado de máscara o tempo todo.

Na segunda-feira, 20, ao ser confrontado com protestos, ele se levantou da poltrona no ônibus e mostrou o dedo do meio, num gesto obsceno que não necessita de explicação.

Diante dos casos de Covid-19 que surgiram na comitiva brasileira, já existe uma decisão da diplomacia brasileira de suspender a presença de todos os diplomatas brasileiros de todas as reuniões da ONU até sexta-feira.

