Membro da comitiva de Bolsonaro em Nova York testa positivo para Covid-19

O diplomata faz parte da equipe que organizou os preparativos para a viagem e está isolado num quarto no hotel da delegação do governo edit

247 - Um diplomata que integra a delegação do governo Bolsonaroque está em Nova York para a Assembleia Geral da Organização das Nações Unidas (ONU) testou positivo para ovid-19, segundo a CNN Brasil.

O diplomata, que não teve o nome revelado, está isolado em um quarto do hotel até que seja submetido a outro teste de covid-19 e que a delegação brasileira consiga rastrear com quais pessoas ele manteve contato.

O assunto está sendo tratado com reserva no Itamaraty, tendo em vista que ele teve contato com integrantes de outros países para organizar a visita do presidente.

Ele havia tomado apenas a primeira dose da vacina.

Fontes afirmaram que ele, em uma contagem conservadora, esteve com pelo menos 30 pessoas, dentre funcionários da diplomacia brasileira em Nova York e estrangeiros, uma vez que uma de suas funções é organizar toda a logística da visita presidencial ao país.

Ele teria tido contato com integrantes do consulado brasileiro na cidade e também na Missão Permanente do Brasil na ONU, além de estrangeiros.

Bolsonaro e ministros viajaram a Nova York para participar da 76ª Assembleia Geral da ONU. Sem estar vacinado contra covid-19, Bolsonaro protagonizou um dos momentos mais vexatórios internacionais do Brasil.

Ao desembarcar em NY, Bolsonaro ainda sem tomar banho no hotel e trocar a roupa com que embarcou em Brasília neste domingo (19) , Jair Bolsonaro teve que comer pizza de pé, na calçada. Como ele não se vacinou, está proibido de entrar nos restaurantes, que exige um passaporte da vacina para a entrada nos estabelecimentos.

