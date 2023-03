Em pronunciamento em rede nacional, ministra Cida Gonçalves destaca compromisso do governo Lula com as mulheres

Apoie o 247

247 - A ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, fez nesta terça-feira (7) um pronunciamento em cadeia de rádio e TV para falar sobre o Dia Internacional da Mulher, celebrado nesta quarta-feira, 8 de março.

Em seu pronunciamento, Cida Gonçalves destacou que as brasileiras voltaram a ter um governo federal que as respeita e que trabalha para que toda a população também respeite as mulheres. "Em todos os espaços que ocupamos: a escola, a comunidade, o trabalho, a política e também a nossa própria casa. Em pleno 2023, não é admissível que o país registre um feminicídio a cada 7 horas, e um estupro a cada 10 minutos. Isso tem que parar", afirmou.

A ministra também destacou as ações do governo Lula de proteção e promoção dos direitos das mulheres, como a reestruturação da Central de Atendimento à Mulher – o Ligue 180; e do programa Mulher Viver sem Violência, com a implementação de 40 Casas da Mulher Brasileira e serviços de atendimento.

Cida Gonçalves também falou sobre a apresentação do projeto de lei que estabelece equidade salarial entre homens e mulheres em postos com as mesmas funções. "O Dia Internacional das Mulheres simboliza toda essa nossa luta por respeito, contra a violência e contra as mais diferentes formas de preconceito. Tenho certeza de que, juntas, e com o apoio de um Governo que respeita de verdade as mulheres, conseguiremos finalmente ter nossos direitos garantidos", afirmou a ministra das Mulheres.

Leia o pronunciamento na íntegra:

