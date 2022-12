Em sinalização do fim do isolamento internacional do Brasil, presidente da Alemanha confirma que irá acompanhar posse de Lula

Apoie o 247

247 - O presidente da Alemanha, Frank-Walter Steinmeier, confirmou que virá ao Brasil para acompanhar a posse do presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que acontecerá no dia 1 de janeiro do próximo ano, em Brasília.

Steinmeier visitará o Brasil de 31 de dezembro de 2022 a 3 de janeiro de 2023 e, de acordo com a coluna do jornalista Jamil Chade, do UOL, “a confirmação, faltando um mês para o evento, foi interpretada entre diplomatas como um sinal de que os europeus querem blindar a posse do brasileiro contra eventuais riscos de distúrbios por parte de bolsonaristas”.

"Em 1° de janeiro, Steinmeier participará das cerimônias oficiais de posse de Luiz Inácio Lula da Silva em Brasília. Com a sua presença, o presidente saúda a mudança democrática de poder no maior país da América Latina e pretende impulsionar uma nova fase da parceria estratégica entre o Brasil e a Alemanha. O presidente Steinmeier também terá reuniões com outros chefes de Estado da região", disse a embaixada da Alemanha em Brasília por meio de nota.

Após a posse, no dia 2, o mandatário alemão “viajará a Manaus e à Amazônia, acompanhado da Ministra do Meio Ambiente da Alemanha, Steffi Lemke. A visita de Steinmeier ao Brasil reforça o apoio alemão à proteção da Amazônia e destaca a importância da floresta para a política climática internacional", destaca um outro trecho da nota. No texto, a diplomacia alemã também ressalta que “a posse do novo governo brasileiro está associada à expectativa de uma dinâmica positiva na proteção desse recurso essencial à sobrevivência”.

