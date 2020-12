Empresa que contratou Moro é controlada por holding em paraíso fiscal americano

247 - A empresa Alvarez & Marsal Brasil, da qual o ex-juiz Sergio Moro é sócio-diretor, é controlada por uma holding offshore registrada em Delaware, segundo reportagem do JOTA. O estado nos Estados Unidos é considerado um paraíso fiscal.

Segundo a reportagem, a Alvarez & Marsal Brazil Holdings LLC. é dona de mais de 85% das quotas da Alvarez & Marsal Brasil Participações Ltda., que detém 99,99% das quotas da Alvarez & Marsal Disputas e Investigações Ltda.

Mostrando cinismo, além do ex-juiz da Lava Jato participar do processo de recuperação judicial de empreiteiras que ele ajudou a quebrar (e portanto lucra com esta destruição), em seu livro “Crime de Lavagem de Dinheiro” (Editora Saraiva, 2010) ele critica a falta de transparência no uso de offshores.

“As offshores podem ser utilizadas tanto para propósitos lícitos como para propósitos ilícitos, mas são reconhecidas internacionalmente como uma das principais técnicas de lavagem de dinheiro”, escreveu.

“São estruturas corporativas empregadas comumente para garantir o anonimato de seus proprietários. São constituídas em países considerados ‘paraísos fiscais’, ou seja, de baixa tributação. A expressão offshore provém do fato de essas empresas exercerem atividades apenas fora do território do país de constituição”, continuou.

“Diante da dificuldade de identificação dos reais proprietários das offshores, os assim denominados beneficial owners, dependendo usualmente da cooperação jurídica das autoridades dos paraísos fiscais, algo nem sempre disponível, é fácil entender o atrativo que representam para quem deseja permanecer no anonimato.”

