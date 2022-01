Empresária que atuou nas passeatas do golpe de 2016 declara apoio a Lula em 2022

Apoie o 247

247 – A empresária Rosângela Lyra, que já foi representante da marca Dior no Brasil e atuou na organização de protestos que culminaram com o golpe de estado de 2016 contra a ex-presidente Dilma Rousseff, hoje declara apoio ao ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, segundo revela o jornalista Gustavo Côrtes, em reportagem publicada no Estado de S. Paulo. "O objetivo é tirar Bolsonaro do segundo turno e evitar mais um mandato desse governo, a maior ameaça à nossa liberdade desde a ditadura", disse ele.

