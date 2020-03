Empresários bolsonaristas financiam ataques ao STF

247 - As investigações estão adiantadas e atingem empresários do setor de comércio e serviços, todos apoiadores de Jair Bolsonaro.

O inquérito tramita sob sigilo e tem foco em ameaças, ofensas e calúnias dirigidas a ministros do STF e suas famílias. Mas constata também que o mesmo grupo de empresários está ajudando a convocar os atos organizados por bolsonaristas e convocados pelo próprio titular do Palácio do Planalto tendo como alvo o Congresso e o Judiciário.

As manifestações estão programadas para o próximo domingo (15).

As informações são do Estado de S.Paulo.