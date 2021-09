Empresas ligadas a ex de Bolsonaro podem ter ocultado dinheiro de rachadinha

Apoie o 247

247 - O Ministério Público suspeita que as sete empresas que tiveram os sigilos bancário e fiscal quebrados pela Justiça do Rio, -- em conjunto com Carlos Bolsonaro e a segunda mulher de Jair Bolsonaro, Ana Cristina Siqueira Valle --, tenham sido usadas para ocultar dinheiro das "rachadinhas" no gabinete do vereador na Alerj.

A quebra dos sigilos foi autorizada em 24 de maio. As empresas, ligadas a Valle, realizaram movimentações financeiras consideradas atípicas, segundo o Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf). Ela foi chefe de gabinete de Carlos Bolsonaro entre 2001 e 2008.

Para o MP, a constatação do Coaf reforça “a hipótese de que [essas empresas] possam ter sido utilizadas para ocultação do desvio dos recursos públicos oriundos do esquema da rachadinha na Câmara de Vereadores”. (Com informações do G1).

