Entenda como será a proibição de uso de celular ao votar

247 - O TSE (Tribunal Superior Eleitoral) proibiu que eleitores entrem com o celular dentro da cabine de votação nas eleições deste ano. Os aparelhos deverão ser entregues aos mesários. A decisão unânime foi tomada na 5ª feira (25), durante a análise de uma consulta feita pelo União Brasil. As informações são do portal Poder 360.

A proibição já existia. Constava na Lei das Eleições que veta “portar aparelho de telefonia celular, máquinas fotográficas e filmadoras” dentro da cabine. O TSE só explicitou que os celulares devem ficar com os mesários.

Também definiu que mesmo aparelhos desligados precisam ser entregues antes da votação, ao contrário de uma resolução do Tribunal sobre a disputa deste ano, que dava margem para a entrada de celulares desligados. A resolução será alterada para contemplar as mudanças.

Há dúvidas sobre como os mesários vão atuar se desconfiarem que o eleitor descumpriu a norma. A Corte deve responder a elas quando publicar a alteração na resolução. Ministros consultados, no entanto, explicaram como o controle deve ser feito.

