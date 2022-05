Entidades ligadas ao movimento negro pedem fechamento de curso para PRF que estimula a tortura

Apoie o 247

A Uneafro Brasil e o Instituto de Referência Negra Peregum acionaram o Ministério Público do Paraná pedindo o fechamento da AlfaCon, empresa que oferece cursos preparatórios para o ingresso na Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos públicos e que estimula a prática de tortura, como a que resultou na morte de Genivaldo Alves de Jesus. Genivaldo foi morto em uma espécie de “câmara de gás” improvisada no porta-malas de uma viatura da PRF na cidade de Umbaúba, em Sergipe, na quarta-feira (25).

De acordo com a coluna do jornalista Guilherme Amado, do Metrópoles, “as entidades pediram também a responsabilização criminal de Evandro Guedes, o dono da AlfaCon, por incitação ao crime e racismo. Guedes, que é ex-policial militar e se diz candidato ao Senado pelo PL, já disse falas racistas e violentas em uma de suas aulas. Numa delas, disse que ‘descobriu que gosta de bater nas pessoas’”.

A ação também pede que todos os vídeos das aulas sejam deletados de todos os perfis do curso, além dos perfis dos professores e demais sócios da empresa.

