Dono da Alfacon vangloria-se por ser “bolsonarista” e ataca seguidora que critica seu curso: “patricinha maconheira”, “puta”

247 - Sócio da Alfacon, escola que ensina tortura e pratica racismo em aulas a futuros policiais, o empresário Evandro Guedes atacou uma das internautas que criticaram seu curso nas redes sociais. Diversos vídeos do curso preparatório para a Polícia Rodoviária Federal e outros órgãos vieram à tona e mostraram, por exemplo, que professores ensinam até a fazer a ‘câmara de gás’ informal, depois da morte de Genivaldo de Jesus em Umbaúba, Sergipe .

Guedes xingou uma seguidora que criticou a prática de câmara de gás de “patricinha maconheira”, “puta” e “feiosa”, a ameaçou de processo e disse que “arrasta multidões” a seu curso, segundo reportagem do portal Metrópoles.

O dono do Alfacon afirmou ainda, como se num autoelogio, que é “bolsonarista” e “milionário”. Disse ainda que será candidato ao Senado. Ele é filiado ao PL, mesmo partido do presidente. O candidato do PL ao Senado no Paraná é, porém, Paulo Martins.

No vídeo de Guedes , denunciado pelo ativista do movimento negro Douglas Belchior, ele revela aos alunos que “descobriu que gosta de bater nas pessoas”. “O desgraçado do favelado. É isso mesmo, feio para c******, mijou na latinha de Coca-Cola e mandou, num calor desgraçado 4 e meia da tarde num domingo. Aquela p**** bateu nas minhas costas e até hoje eu tenho uma raiva... E a latinha subiu e o xixi veio, chegou a entrar no meu nariz, fiquei todo mijado. P**** de mijo de favelado, a p**** de favelados, a crioulada todo mundo rindo", disparou.

