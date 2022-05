“Favelado mesmo, feio pra ca*****", "crioulada”, diz dono da Alfacon em curso para policiais (vídeo)

Apoie o 247

247 - Em um fio no Twitter, o ativista do movimento negro Douglas Belchior denunciou o ex-PM Evandro Guedes, dono do AlfaCon por uma fala de cunho racista. O AlfaCon é um cursinho preparatório para corporações de polícia.

No vídeo postado por Belchior, o ex-policial relatou uma ocasião, no Estádio Maracanã, no Rio de Janeiro, em que um torcedor o atingiu com uma lata contendo urina.

"O desgraçado do favelado. É isso mesmo, feio para c******, mijou na latinha de Coca-Cola e mandou, num calor desgraçado 4 e meia da tarde num domingo. Aquela p**** bateu nas minhas costas e até hoje eu tenho uma raiva... E a latinha subiu e o xixi veio, chegou a entrar no meu nariz, fiquei todo mijado. P**** de mijo de favelado, a p**** de favelados, a crioulada todo mundo rindo", contou Guedes.

Ele prosseguiu e relatou que recebeu ordens do capitão na ocasião para bater em "todo mundo". "Eu falei: é comigo mesmo", disse.

"Foi o primeiro ato de execução de maldade e crueldade que eu fiz, p*** que pariu", disse. "Ali eu descobri que eu gosto de bater nas pessoas, e ponto. É uma coisa que eu gosto de fazer, e tive que me controlar por anos para não dar m****", disse.

