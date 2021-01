Ernesto Araújo faz apelo para que Índia libere doses de vacina

Ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, telefonou para o chanceler da Índia, Subrahmanyam Jaishanka, pedindo a liberação de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19. Governo indiano não se comprometeu com prazos para que isso ocorra edit

O ministro das Relações Exteriores, Ernesto Araújo, telefonou para o chanceler da Índia, Subrahmanyam Jaishankar, para pedir a liberação de 2 milhões de doses da vacina contra a Covid-19 que o Brasil pretende comprar de um laboratório indiano. Apelo foi feito na noite desta quinta-feira (14), menos de 24 antes do horário previsto para um avião fretado pelo governo brasileiro decolar rumo à Índia para trazer o imunizante.

Segundo reportagem da Folha de S. Paulo, O Itamaraty informou que os indianos teriam demonstrado boa vontade" e que a situação seria resolvida "nos próximos dias", apesar de não terem definido uma data.

De acordo com o porta-voz do Ministério de Relações Exteriores da Índia, Anurag Srivastava, as exportações das doses da vacina só devem acontecer após o país vacinar sua população. “O processo de vacinação está apenas começando na Índia. É muito cedo para dar uma resposta específica sobre o fornecimento para outros países”, disse Srivastava, em um novo constrangimento internacional para o governo Jair Bolsonaro.

