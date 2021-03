Escândalo do leite condensado: STF arquiva ação do PDT contra Bolsonaro

O relator do caso, o ministro Marco Aurélio, justificou a decisão afirmando não haver "indícios da prática de crime". No ano passado, o governo federal gastou R$ 1.8 bilhão em alimentos, sendo R$ 15 milhões apenas em leite condensado edit

247 - O Supremo Tribunal Federal (STF) arquivou a queixa-crime promovida pelo PDT contra Jair Bolsonaro que buscava investigar os gastos obscenos do governo federal com alimentação.

Em janeiro deste ano, quando o Brasil acompanhava aflito a crise do oxigênio em Manaus, o site Metrópoles revelou os gastos exorbitantes e sua distribuição. Foram R$ 1.8 bilhão em alimentos no ano de 2020, sendo R$ 15 milhões somente em leite condensado, R$ 16,5 milhões em batata frita, R$ 13,4 milhões em barra de cereal, R$ 12,4 milhões em ervilha em conserva, R$ 21,4 milhões em iogurte natural, e por aí vai...

De acordo com a legenda, Bolsonaro teria cometido peculato e prevaricação. O partido afirmava que o gasto não era compatível com a quantidade de alimentos comprados e que há indícios de desvio de recursos.

No entanto, o relator do caso, ministro Marco Aurélio, arquivou a ação, justificando que "o titular de possível ação penal, o Ministério Público Federal, por meio da atuação do Procurador-Geral da República, ressalta a inexistência de indícios da prática de crime", revela o Globo.

