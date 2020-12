“Esquerda está sendo empurrada para a armadilha da direita vacinada”, diz Alysson Mascaro

Segundo o jurista, a esquerda deve se agarrar à pauta da valorização do SUS, mostrando que Bolsonaro e Doria são iguais no que diz respeito ao sucateamento da principal ferramenta de combate ao coronavírus. “A pergunta central não é a vacina, a pergunta é SUS”, disse. Assista na TV 247 edit

247 - O jurista e filósofo Alysson Mascaro analisou na TV 247 o debate no país acerca da vacinação contra a Covid-19. Para ele, a esquerda deveria focar unicamente no debate sobre o SUS, enfatizando a importância do sistema público de saúde e evidenciando que tanto Jair Bolsonaro quanto o governador de São Paulo, João Doria (PSDB), são equivalentes no que se refere à política de sucateamento do SUS.

“A esquerda está indo de bandeja para a armadilha do João Doria, do Luciano Huck e da direita dita vacinada, que é essa direita que se põe como direita científica. A pergunta central não é a vacina, a pergunta é SUS. É isso que deveria ser a pauta da esquerda do Brasil. Houve aí uma vacina que demanda refrigeradores de menos 70 graus. Aí a resposta das pessoas é a seguinte: essa vacina não dá para comprar no Brasil porque o Brasil é um país quente. Mas desde quando a Inglaterra tem menos 70 graus para armazenar vacina na rua? Não tem. O que dá a possibilidade de ter menos 70 graus para guardar uma vacina é ter um hospital, um container, uma infraestrutura mínima para ter essa geladeira. Então quando se diz que o Brasil é obrigado a escolher a vacina que não precise guardar em 70 graus negativos é porque o Brasil está sucateando sua plataforma de infraestrutura sanitária”, explicou.

Segundo o professor, o debate sobre a vacina é uma briga que deve ser deixada para a direita, enquanto a esquerda faz sua política de valorização e preservação do SUS. “A gente deveria sair desse problema da vacina e deixar esse problema para a direita versus direita. Nosso assunto deveria ser SUS, porque no assunto SUS a direita cheirosa está sucateando de tal modo também a saúde pública do Brasil quanto a extrema direita”.

