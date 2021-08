"Estamos por um triz, no limite da ruptura", diz Tereza Cruvinel

Ao comentário na TV 247, a jornalista fez referência principalmente à declaração de Jair Bolsonaro de que pode agir fora da lei, após a abertura de um inquérito no STF contra ele. "Precisamos ficar muito vigilantes porque estamos por um triz, no limite de ruptura", disse Tereza edit

247 - Em participação no programa Bom Dia 247 desta quinta-feira (5), a jornalista Tereza Cruvinel alertou para a possibilidade de ruptura institucional principalmente após Jair Bolsonaro dizer que pode agir fora das "quatro linhas da Constituição", uma indignação por causa da abertura de um inquérito pelo Supremo Tribunal Federal com o objetivo de investigá-lo por fake news em decorrência dos questionamentos sem provas sobre a confiabilidade do sistema eleitoral brasileiro.

"Precisamos ficar muito vigilantes porque estamos por um triz, no limite de ruptura. Não é normal o presidente falar que vai agir fora da Constituição", disse a jornalista.

"Ele não vai aceitar passivamente a rejeição do voto impresso (pela Câmara). Ele vai acusar mais uma vez o Supremo de ter interferido na Câmara para influenciar deputados. Ele vai reagir. Tem sempre um pretexto golpista. Ele quer confusão. Estamos em um momento muitíssimo delicado", complementou.

Em sua análise, Tereza destacou que "temos possibilidade de cassação da chapa Bolsonaro-Mourão pelo TSE". "Estamos em um momento de corda muito esticada", disse ela, acrescentando que Bolsonaro "está ameaçando" eleições.

