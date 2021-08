Bolsonaro: “jogo, se preciso for, com as armas do outro lado”

"Eu jogo dentro das quatro linhas da Constituição. E jogo, se preciso for, com as armas do outro lado", disse Jair Bolsonaro após o ministro do STF Alexandre de Moraes abrir investigação contra ele por fake news sobre urnas eletrônicas edit

247 - Jair Bolsonaro reagiu à inclusão do seu nome no inquérito das fake news, por causa de ataques ao sistema eleitoral, e fez ameaças a membros do Poder Judiciário. "Eu jogo dentro das quatro linhas da Constituição. E jogo, se preciso for, com as armas do outro lado", disse à rádio Jovem Pan nessa quarta-feira (4).

"Ainda mais um inquérito que nasce sem qualquer embasamento jurídico, não pode começar por ele [pelo Supremo Tribunal Federal]. Ele abre, apura e pune? Sem comentário. Está dentro das quatro linhas da Constituição? Não está, então o antídoto para isso também não é dentro das quatro linhas da Constituição", afirmou.

