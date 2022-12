Estudantes são detidos após filmar PMs comendo em acampamento golpista de bolsonaristas no Mato Grosso

Apoie o 247

247 - Dois estudantes da Universidade Federal de Mato Grosso (UFMT) foram detidos na segunda-feira (12) por terem filmado dois policiais militares que comiam num acampamento golpista montado por bolsonaristas na frente da 13ª Brigada Infantaria Motorizada, na Avenida do CPA, em Cuiabá. As informações são do portal G1.

Os bolsonaristas acampados declaram não aceitar o resultado das urnas – que registraram o desejo da maioria dos brasileiros e não tiveram caso de fraude detectada, inclusive pelas Forças Armadas. Os manifestantes defendem abertamente um golpe – por meio de intervenção militar no governo, uma afronta à Constituição do Brasil e à democracia.

Denilson D'Arc, secretário da Juventude do PT em Mato Grosso, e Clarinda Castro, filmaram policiais militares comendo numa tenda do acampamento golpista promovido por bolsonaristas. "Aí... porque os policiais militares de Mato Grosso adoram vir na manifestação dos golpistas... porque aqui tem churrasquinho, tem café da manhã, tem almoço... agora é o horário do lanchinho deles. Por isso a Polícia Militar tá aqui.. porque aqui tem os privilégios, entendeu?"

Os bolsonaristas percebem a filmagem, dizem que os estudantes os haviam xingado. Eles avisam o subtenente Arildo Fernandres da Silva e o sargento Kelciano Ribeiro Novais, que pedem para ver o vídeo. Os estudantes se recusam;

Denilson relatou em vídeo que, quando se identificou à polícia, um dos manifestantes pesquisou na internet o nome dele e encontrou informações sobre a filiação dele ao PT. Foi quando, segundo o estudante, o manifestante mostrou o celular ao policial e, momentos depois, ele foi levado até a viatura da PM.

