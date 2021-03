Esvaziadas, celebrações do Golpe Militar de 1964 se provam um fiasco

Com roupas das cores da bandeira nacional, manifestantes em São Paulo pediam "intervenção militar com Bolsonaro no poder". Alguns chegaram a se ajoelhar em frente à sede do Comando Militar do Sudeste, enrolados na bandeira edit

247 - Pequenos atos em celebração do Golpe Militar de 1964 e da ditadura militar foram registrados nesta quarta-feira (31) em algumas capitais do país.

Em São Paulo, a Marcha da Família Cristã pela Liberdade, composta por apoiadores de Jair Bolsonaro, convocou os presentes a caminharem até a frente da sede do Comando Militar do Sudeste, no Ibirapuera.

Com roupas das cores da bandeira nacional, os manifestantes pediam "intervenção militar com Bolsonaro no poder". Alguns chegaram a se ajoelhar em frente ao prédio, enrolados na bandeira.

Manifestações também ocorreram no Rio e em Curitiba, conforme reportado na Folha de S.Paulo.

A presidente nacional do PT, deputada Gleisi Hoffmann (PR), convocou para hoje (31) atos contra o Golpe Militar ao redor do país.

@gleisi chama atos contra o Golpe de 1964 no dia 31



"Não aceitaremos a ditadura e lutaremos firmes por nossa democracia e pelos direitos do povo brasileiro" pic.twitter.com/T232BASKjX — Brasil 247 (@brasil247) March 29, 2021

Veja os locais e horários das manifestações do dia 31/3:

Sul

Porto Alegre – Esquina Democrática, 13h

Florianópolis – Catedral Metropolitana, 16h

Curitiba – Praça Santos Andrade, 16h

Sudeste

São Paulo – Vão do Masp, 15h

Araraquara – Praça Santa Cruz, 15h30

Rio de Janeiro – Cinelândia, 15h

Volta Redonda – Praça Memorial Zumbi, 13h

Belo Horizonte – Praça da Estação, 16h

Centro-oeste

Brasília – Biblioteca Nacional, 16h

Cuiabá – Praça Alencastro, 17h30

Nordeste

Salvador – Praça Piedade, 14h

Porto Seguro - Praça da Caixa d’Água, 11h

Maceió – Praça Centenário, 15h

Recife – Monumento Tortura Nunca Mais, 9h

João Pessoa – Parque Solon de Lucena (Lagoa), 15h30

Teresina – Av. Frei Serafim, 16h

Norte

Rio Branco – Parque da Maternidade (Terminal Urbano), 9h

Macapá – Praça Lugar Bonito (Centro), 10h

Itacoatiara – Bosque das Seringueiras, 16h

Belém – Praça do Operário, 10h

Europa

Portugal – Porto – Consulado do Brasil, 10h

Alemanha – Berlim – Embaixada Brasileira, 12h30

Reino Unido – Birmingham – West Midlands

Espanha – Barcelona – Praça de Sant Jaume, 17h

Áustria – Viena – Biblioteca Nacional (Em frente à Embaixada do Brasil), 15h30

Finlândia – Helsinque – Embaixada do Brasil, 16h

América do Norte

EUA - Nova Iorque - Embaixada do Brasil, 14h

Canadá - Montreal - Sherbrooke Street, 10h

