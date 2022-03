"Eu estava com a verdade. Eu estou tranquilo, não sei se eles estão", diz Lula

Apoie o 247

247 - No dia em que o Superior Tribunal de Justiça (STJ) julga uma ação indenizatória apresentada pelo ex-presidente Lula (PT) contra o ex-procurador e ex-chefe da Lava Jato Deltan Dallagnol (Podemos) por causa do PowerPoint, o petista falou à Rádio Som Maior sobre estar "tranquilo" com sua consciência em relação às acusações que sofreu.

Ele lembrou que outros presidentes também foram falsamente acusados, como Juscelino Kubitschek e Getúlio Vargas, e disse que sempre esteve ao lado da verdade. "O Juscelino foi acusado de ter um apartamento no Rio de Janeiro e nunca se provou. O Getúlio Vargas se matou por causa de denúncias de corrupção e nunca se provou que ele roubou. Assim é a história da humanidade".

O ex-presidente afirmouque seu governo foi o que "mais fez leis para combater a corrupção". "Fomos nós que criamos a delação premiada, fomos nós que fizemos tudo para que as pessoas pudessem ser investigadas. Nos governos Lula e Dilma não tinha tapete, as coisas não eram escondidas. Qualquer denúncia era apurada, contra quem quer que seja. O que acontece agora é que as denúncias são engavetadas, é só ver o Bolsonaro e a família dele para ver o que está acontecendo. Ninguém até agora foi investigado por causa da rachadinha, da quadrilha da compra de vacina".

"O tempo vai se encarregar. Eu já estou com minha consciência tranquila para dizer o seguinte: eu estava com a verdade quando resolvi desafiar os meus acusadores. Eu estou tranquilo, não sei se eles estão", conclui.

