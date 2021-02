“Eu saio da lista sucessória no minuto seguinte à anulação do processo contra Lula”, diz Flávio Dino

247 - Em entrevista à TV 247, o governador do Maranhão, Flávio Dino, analisou o quadro para as eleições presidenciais de 2022, considerando uma possível restauração dos direitos políticos totais do ex-presidente Lula. Caso este cenário se concretize, Dino revelou: “Eu saio da lista sucessória no minuto seguinte, porque eu tenho bom senso, eu jamais seria um fator de divisão e de fragmentação no nosso campo numa hora tão difícil para o Brasil”.

“Pelo contrário, defendo a ampla unidade, principalmente se o ex-presidente Lula puder ser candidato. Caso isso ocorra, ele terá meu apoio, meu voto e minha militância”, acrescentou.

O governador afirmou que Lula é uma força unificadora :“Acho que ele tem condição de repactuar o país. O país está dilacerado, fraturado, destruído, amesquinhado, aviltado, um verdadeiro vexame”, conclui Dino.

