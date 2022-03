EUA oferecem recompensa de US$ 5 mi por dados de propinas da Odebrecht e Braskem

Apoie o 247

ICL

247 - O FBI e o Departamento de Justiça dos Estados Unidos passaram a oferecer recompensa de até US$ 5 milhões (cerca de R$ 24 milhões) por informações ligadas a pessoas que receberam propina das empresas brasileiras Odebrecht e da Braskem.

Informação repassada às autoridades americanas deve levar à apreensão, restrição ou repatriação de propinas ou bens ligados a subornos pagos pelas duas empresas.

A Odebrecht admitiu em um acordo com os EUA ter pago US$ 788 milhões em subornos em 12 países entre 2001 e 2016. Já a Braskem revelou ter repassado US$ 250 milhões para a Odebrecht usar no pagamento de propinas no Brasil.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

A iniciativa faz parte do Programa de Recompensas de Recuperação de Ativos da Cleptocracia, que concede ao Secretário do Tesouro dos EUA a competência para determinar e dimensionar o pagamento de recompensas no âmbito do programa para identificar e recuperar ativos roubados mediante corrupção de governo estrangeiro escondidos atrás de complexas estruturas financeiras nos EUA, conforme o portal jurídico Migalhas.

Em nota, a Odebrecht esclareceu que "não é objeto da ação do Tesouro dos Estados Unidos".

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“O comunicado é destinado aos residentes e nativos americanos que tenham informações vinculadas aos casos mencionados. Não há qualquer pendência da Odebrecht no que diz respeito ao cumprimento do acordo de leniência assinado em 2016 com o país. Inclusive, é importante ressaltar que o grupo e suas empresas controladas receberam o aval em 2020 dos monitores externos indicados pelo Departamento de Justiça Americano, que certificaram a eficácia do sistema de governança implementado e concluíram o monitoramento".

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE