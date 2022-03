Ex-embaixatriz da Ucrânia pede a cassação de Mamãe Falei após áudio repugnante

Apoie o 247

Por Gustavo Zucchi e Igor Gadelha, no Metrópoles – Ex-embaixatriz da Ucrânia no Brasil, Fabiana Tronenko pediu a cassação do deputado estadual paulista Arthur do Val (Podemos), o Mamãe Falei, em razão dos áudios revelados pela coluna nos quais o parlamentar faz comentários sexistas sobre refugiadas ucranianas.

“Como brasileira, ex-embaixatriz da Ucrânia, mãe de uma jovem ucraniana, peço aos deputados estaduais e às autoridades de SP a cassação do mandato do Arthur do Val por crime contra à honra das mulheres ucranianas neste momento de tanto sofrimento”, disse Fabiana no Twitter.

A ex-embaixatriz também divulgou um vídeo em suas redes sociais, no qual pede mais respeito com as mulheres ucranianas. Na gravação, Fabiana chama Mamãe Falei de “cretino” e “vagabundo”.

