Ex-ministros criticam tentativa de "boiada" em projeto: abre espaço para desmatamento e grilagem

247 - Nove ex-ministros do Meio Ambiente, como Izabella Teixeira, Marina Silva e Carlos Minc, divulgaram uma nota para criticar a iniciativa do presidente da Câmara dos Deputados, Arthur Lira (PP-AL), de pautar a votação em plenário nesta terça-feira (11) de um projeto de lei que dispensa várias atividades e empreendimentos da obtenção de licenciamentos ambientais.

"Isso abrange empreendimentos cuja implantação historicamente causa mais de 95% do desmatamento na Amazônia, como a pavimentação ou a ampliação de estradas e a ampliação de hidrelétricas, os quais poderão ser realizados sem a adoção de qualquer medida destinada a conter o impacto do desmatamento e da grilagem de terras no bioma", afirmaram os ex-ministros em carta, de acordo com informações publicadas pelo portal G1.

O projeto tem como relator o deputado federal Neri Geller (PP-MT), um dos membros da Frente Parlamentar da Agropecuária, a bancada ruralista na Câmara.

A proposta dispensa de licenciamento atividades de caráter militar previstos no trabalho das Forças Armadas, e também serviços e obras direcionados ao melhoramento da infraestrutura em instalações pré-existentes ou em faixas de domínio e de servidão, incluindo dragagens de manutenção.

O projeto também vale para usinas de triagem de resíduos sólidos, devendo o lixo ser encaminhado para destinação final ambientalmente adequada.

A proposta reforça novamente a intenção do governo em passar a "boiada" na área ambiental - a expressão não usada à toa. No segundo trimestre do ano passado foi divulgação de conteúdo de um vídeo da reunião ministerial que aconteceu no dia 22 de abril, quando o ministro do Meio Ambiente, Ricardo Salles, sugeriu que o governo deveria aproveitar a atenção da imprensa voltada à pandemia de Covid-19 para aprovar "reformas infralegais de desregulamentação e simplificação" na área do meio ambiente e "ir passando a boiada".

