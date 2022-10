Ex-ministros do STF e ex-presidentes da OAB lançam manifesto pró-Lula e em defesa da democracia

Ex-ministros do STF Ayres Britto e Sepúlveda Pertence, e os ex-presidentes da OAB César Britto e Felipe Santa Cruz estão entre os signatários do manifesto edit

247 - Ex-ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), ex-presidentes da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e juristas lançarão, nesta quinta-feira (20), um manifesto em defesa da democracia e em apoio à candidatura do ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) à Presidência da República.

De acordo com a coluna Grande Angular, do Metrópoles, entre os signatários do documento constam nomes como os dos ex-ministros do STF Ayres Britto e Sepúlveda Pertence, e os ex-presiendentes da OAB César Britto e Felipe Santa Cruz.

“Nós, juristas, profissionais e estudantes do Direito, declaramos que, no dia 30 de outubro, vamos votar em Lula e Alckmin e para eles pedimos seu voto. A alternativa, representada pelo atual presidente, é o fim da Democracia e dos direitos políticos”, diz trecho do manifesto da Frente Ampla pela Democracia.

Ainda segundo a reportagem, “mais de 7 mil assinaturas já foram colhidas em prol do movimento, por meio da internet”.

