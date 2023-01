Exército não ajuda em desmobilização de acampamento golpista no Comando da Amazônia

Dada a passividade dos militares, quem atuou no desmonte foram agentes das forças de segurança do governo do Amazonas e da prefeitura de Manaus edit

247 - Após 70 dias de funcionamento ininterrupto, o acampamento golpista instalado no Comando Militar da Amazônia, em Manaus, foi desmontado nesta segunda-feira (9). A operação não contou com apoio efetivo do Exército, cujos comandantes demonstraram aceitação e leniência em relação aos bolsonaristas "do início ao fim", informa a Folha de S. Paulo.

Os golpistas estavam instalados nas calçadas, muros, entrada principal e via de acesso ao comando. Dada a passividade dos militares, quem atuou no desmonte foram agentes da Polícia Militar, da Polícia Civil, e do Detran, do governo estadual; e da Guarda Municipal e do serviço de limpeza urbana, do Município.

Não houve uso de força ou prisões, mas sim tentativa de diálogos com os golpistas, "que gritavam contra os agentes de segurança e tentavam impor a forma como o acampamento seria desmobilizado", segundo a reportagem. Houve clima de tensão com quem estava no local para filmar a operação.

A ação atendeu à determinação do ministro Alexandre de Moraes, do STF , que, neste domingo (8), exigiu o fim dos acampamentos bolsonaristas instalados na frente de quartéis em até 24 horas.

