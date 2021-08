Extrema-direita distorce vídeo de Dirceu por frase mal formulada sobre "facada"

247 - O deputado bolsonarista Carlos Jordy (PSL-RJ) não soube ou não quis entender uma fala de José Dirceu, que foi distorcida nas redes para acusar o ministro de envolvimento na facada de Jair Bolsonaro.

No vídeo que circula nas esferas bolsonaristas, Dirceu diz: "se a Dilma governasse até o final do governo dela e o Lula sendo candidato em 2018, nós venceríamos a eleição. Aliás, ele venceria em 2018 com tudo que aconteceu ou, em liberdade, elegeria o Haddad... A possibilidade era grande, podia acontecer qualquer fato como acontece às vezes que impedisse isso, ou erros nossos, como foi a facada ao Bolsonaro".

Está claro que Dirceu não se referia à facada como um "erro nosso", mas sim como um fato imprevisível.

PUBLICIDADE

Jordy postou: "José Dirceu tem que ser investigado urgentemente por essa declaração de que foi um erro “nosso” a facada em Bolsonaro". O post foi compartilhado por Carlos Bolsonaro.

"Minha fala é uma lista de fatos imprevisíveis na política, que poderiam impedir a eleição do Lula ou do Haddad em 2018. Dentre eles, possíveis erros nossos E a facada em Bolsonaro. Coisas diferentes, compondo a mesma listagem de fatos imprevisíveis", explicou Dirceu, no Twitter.

PUBLICIDADE

Confira abaixo:

Minha fala é uma lista de fatos imprevisíveis na política, que poderiam impedir a eleição do Lula ou do Haddad em 2018. Dentre eles, possíveis erros nossos E a facada em Bolsonaro. Coisas diferentes, compondo a mesma listagem de fatos imprevisíveis. https://t.co/Fa5NMrvapa PUBLICIDADE August 18, 2021

Inscreva-se no canal de cortes da TV 247 e saiba mais: