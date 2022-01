Fabiano Contarato aciona TCU para investigar gastos de Bolsonaro com cartão corporativo

Jair Bolsonaro, que prometia acabar com a "mamata", torrou somente em dezembro, durante suas férias, R$1,5 milhão edit

Revista Fórum - O senador Fabiano Contarato (PT-ES) anunciou por meio de suas redes que acionou o Tribunal de Contas da União (TCU) “para que faça ampla auditoria dos gastos de cartão corporativo do presidente da República, que estão altíssimos e superando seus antecessores, enquanto falta comida na mesa dos brasileiros”.

Além disso, Contarato lembrou que já havia pedido ao TCU, em 2020, um pedido para que investigasse os gastos de Bolsonaro com o cartão corporativo.

Em 2020, quando o senador Contarato acionou o TCU pela primeira vez, os gastos do presidente com cartão corporativo, nos primeiros quatro meses do ano em questão, foram de R$ 3,7 milhões.

