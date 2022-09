Felipe Neto: prefeito bolsonarista de Porto Alegre tenta impedir o pobre de votar

Apoie o 247

ICL

247 - O youtuber Felipe Neto, que já declarou voto no ex-presidente Lula (PT), criticou a Prefeitura de Porto Alegre, comandada pelo prefeito Sebastião Melo (MDB), de suspender o passe livre de ônibus no dia da eleição , que ocorre no dia 2 de outubro.

Nas redes sociais, o youtuber disse: “a intenção é clara: impedir o pobre de votar. Isso é escandaloso e imoral. Algo precisa ser feito! Prefeito Sebastião Melo, o senhor é uma vergonha!”. Segundo as pesquisas de intenção de voto, Lula é o candidato preferido do eleitor com até um salário mínimo.

A prefeitura bolsonarista de Porto Alegre - @Prefeitura_POA - CANCELOU O PASSE LIVRE NO DIA DA ELEIÇÃO!



A intenção é clara: impedir o pobre de votar.



Isso é escandaloso e imoral. Algo precisa ser feito!



Prefeito Sebastião Melo, o senhor é uma vergonha! pic.twitter.com/x9eGNj7KXE September 28, 2022

O líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), irá acionar o Superior Tribunal Federal (STF) visando assegurar que as prefeituras de todo o Brasil assegurem a gratuidade do transporte público no dia 2 de outubro.

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

O conhecimento liberta. Quero ser membro. Siga-nos no Telegram.