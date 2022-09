Randolfe vai acionar o STF para garantir passe livre em todo o Brasil no dia da eleição

Apoie o 247

247 - O líder da oposição no Senado, Randolfe Rodrigues (Rede-AP), irá acionar o Superior Tribunal Federal (STF) visando assegurar que as prefeituras de todo o Brasil assegurem a gratuidade do transporte público no dia 2 de outubro, quando serão realizadas as eleições no país.

De acordo com a coluna do jornalista Chico Alves, do UOL, a iniciativa do parlamentar foi tomada na esteira da decisão de algumas prefeituras de suspender o passe livre que tradicionalmente é concedido ao eleitor no dia do pleito.

O caso de maior repercussão é o de Porto Alegre, onde o prefeito bolsonarista Sebastião Melo (MDB) sancionou uma lei, em dezembro do ano passado, que suspendeu a gratuidade do transporte público no dia da votação. O passe livre estava em vigor na capital gaúcha há quase 30 anos.

"Além do caso de Porto Alegre, há informações de que prefeituras bolsonaristas podem tomar medidas para aumentar a abstenção e assim tentar evitar a vitória de Lula em primeiro turno no domingo", disse o parlamentar, de acordo com a reportagem. "Por isso, vamos pedir que sejam assegurados todos os meios para levar os eleitores às urnas", completou.

"A gente sente que tem um movimento em curso da parte do bolsonarismo para evitar o deslocamento dos eleitores para evitar que vão às urnas", destacou Randolfe.

