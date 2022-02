Filha de Olavo diz que não tem interesse em continuar processos do pai contra desafetos

Apoie o 247

247 - Heloisa de Carvalho, filha do guru do bolsonarismo e da extrema direita brasileira, Olavo de Carvalho, falecido no último dia 24, afirmou que, se depender dela, os processos do pai contra desafetos não continuarão a correr na Justiça.

"Deixo aqui publicamente que todos os processos que o Olavo movia contra seus desafetos (Jean Wyllys e muitos outros) eu não tenho nenhuma interesse de dar continuidade como herdeira", escreveu ela no Twitter.

Contudo, ela não garantiu que a opinião é unânime entre os herdeiros. Olavo deixou oito filhos e 18 netos.

"E se o guru ganhar alguma grana nesses processos e se vier parar na minha mão eu devolvo a grana para quem de direito. Porque não quero meu nome limpo envolvido nas sujeitos e falta de caráter do Olavão", prosseguiu.

Veja:

