Filipe Martins é o 22º da comitiva de Bolsonaro com covid-19 e Planalto perde controle de casos

Assessor Especial da Presidência Filipe G. Martins é o 22º membro da comitiva que viajou com Jair Bolsonaro aos EUA infectado pelo coronavírus. Somente nesta quinta-feira (19), três novos casos foram identificados no Palácio do Planalto edit

Pilinio Teodoro, Revista Fórum - Assessor Especial da Presidência, despachando da sala 315 no terceiro andar do Palácio do Planalto, ao lado do gabinete presidencial, o olavista Filipe G. Martins é o 22º membro da comitiva que viajou com Jair Bolsonaro aos Estados Unidos infectado pelo coronavírus.

Com as confirmações nesta quinta-feira (19) dos casos de Martins, do chefe da ajudância de ordens, Major Cid; diretor do Departamento de Segurança Presidencial, Coronel Suarez; e do chefe do Cerimonial, Carlos França, Jair Bolsonaro já perdeu totalmente o controle do número de casos de contaminações pela Covid-19 no Palácio do Planalto.

Segundo a coluna Radar, da revista Veja, servidores do Planalto vivem um cenário de “completo descontrole e paranoia”, já que até alguns dias atrás não havia qualquer protocolo contra contaminação na principal dependência do governo federal.

Leia a íntegra na Fórum.