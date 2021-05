Flávio Dino decidirá até o fim do mês se vai para o PSB, diz Mônica Bergamo

Desde o ano passado, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, tem demonstrado interesse em que o governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), mude de partido e dispute ou a presidência ou um cargo para senador em 2022 edit

247 - Em sua coluna na Folha de S.Paulo, a jornalista Mônica Bergamo informou que a possível saída do governador do Maranhão, Flávio Dino, do PCdoB para o PSB deve ser decidida até o fim de maio deste ano.

“As negociações para que o governador do Maranhão, Flávio Dino, deixe o PCdoB rumo ao PSB estão avançadas. Dino disse à legenda que baterá o martelo até o fim do mês”, declarou.

Desde o ano passado, o presidente do PSB, Carlos Siqueira, tem demonstrado interesse em que Dino mude de partido e dispute ou a presidência ou um cargo para senador em 2022.

Inscreva-se no canal Cortes 247 e saiba mais:

O conhecimento liberta. Saiba mais. Siga-nos no Telegram.