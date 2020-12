Flávio Dino entra com ação penal contra Bolsonaro por crime contra honra

O governador diz que Jair Bolsonaro o caluniou ao dizer que teve de cancelar uma viagem a um município do Maranhão por ter tido negado efetivo da PM, órgão sob responsabilidade dos governos estaduais, no seu esquema de segurança edit

247 - O governador do Maranhão, Flávio Dino (PCdoB), decidiu entrar com uma ação penal por crime contra a honra contra Jair Bolsonaro, de acordo com a Folha de S.Paulo.

O governador Dino diz que Bolsonaro o caluniou ao dizer em entrevistas no mês de outubro que teve de cancelar uma viagem ao município de Balsas, no interior do Maranhão, por ter tido negado efetivo da Polícia Militar (PM), órgão sob responsabilidade dos governos estaduais, no seu esquema de segurança.

Em outubro, o governo foi ao Supremo Tribunal Federal (STF) contra Bolsonaro. Dino diz que não recebeu solicitação para a segurança presidencial. Na petição, ele exigiu que Bolsonaro apresentasse provas da suposta recusa de colocar a polícia à disposição de sua segurança.

