Florestan aponta possivel "preocupação com governabilidade" em nomeação de Juscelino Filho para Comunicações

"Esse cara é da tropa de choque do Arthur Lira, envolvido nos escândalos do orçamento secreto", afirmou jornalista sobre a decisão de Lula, que entregou pasta a deputado do União

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior comentou a nomeação do deputado Juscelino Filho, do União Brasil, para o comando do Ministério das Comunicações , afirmando que "ou há profundo desconhecimento da importância desse ministério, ou Lula está preocupado com governabilidade."

A entrega da pasta a um partido que contém quadros de direita e até extrema direita foi alvo de críticas por profissionais da comunicação . Em meio à pressão, o primeiro indicado, Paulo Azi, também do União, recusou o convite. Mesmo assim, Lula manteve o ministério nas mãos do partido.

Florestan, então, apontou, via Twitter, que o presidente diplomado pode estar preocupado com a governabilidade, dado que Juscelino é aliado de Arthur Lira: "A impressão que tenho sobre a indicação do Juscelino Filho é que ou há um profundo desconhecimento da importância desse ministério, ou que o Lula está preocupado com a governabilidade. Esse cara é da tropa de choque do Arthur Lira, envolvido nos escândalos do orçamento secreto."

