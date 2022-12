Ministério das Comunicações segue com União Brasil mesmo após recusa de Paulo Azi; Juscelino Filho é nomeado

Mesmo após críticas de profissionais da área por entrega da pasta a partido que abriga quadros da direita, presidente diplomado nomeou deputado do União ao comando das Comunicações edit

247 - Após a recusa do deputado federal Paulo Azi (União Brasil-BA) para assumir o Ministério das Comunicações no futuro governo Lula (PT), o presidente diplomado anunciou a nomeação do deputado Juscelino Filho (União Brasil-MA) para o comando da pasta.

O líder petista foi criticado por movimentos e profissionais da comunicação por entregar o ministério a um partido que abriga quadros da direita e extrema-direita. Em meio a tal cenário, Azi desistiu de assumir o cargo alegando que seria "mais útil ao Brasil e à Bahia" cumprindo o mandato na Câmara.

Mesmo assim, a pasta permaneceu com o União, agora representado por Juscelino Filho. O anúncio foi feito pelo próprio Lula em coletiva de imprensa na sede do governo de transição em Brasília nesta quinta-feira (29).

