Florestan: se Moro não pular rápido do barco será desmoralizado

Para o jornalista Florestan Fernandes Jr, caso Sérgio Moro não saia do governo, poderá ser engolido pelos efeitos do escândalo de corrupção do clã Bolsonaro. "Se ele for esperto, está na hora dele pegar o boné, sair de fino e dizer que está saindo porque não concorda com os métodos utilizados pela família Bolsonaro", avalia. "Se ele ficar, ele vai para o fundo do poço junto com eles" edit

247 - O jornalista Florestan Fernandes Júnior, do Jornalistas pela Democracia, alertou neste domingo, 22, que o ministro da Justiça e ex-juiz da Lava Jato, Sérgio Moro, deve sair o quanto antes do governo, sob pena de ser engolido pelos efeitos do escândalo de corrupção das rachadinhas do clã Bolsonaro.

"Se ele for esperto, está na hora dele pegar o boné, sair de fino e dizer que está saindo porque não concorda com os métodos utilizados pela família Bolsonaro", avalia Florestan durante participação no Bom Dia 247, com o jornalista Leonardo Attuch. "Se ele ficar, ele vai para o fundo do poço junto com a família Bolsonaro", completou.

Em entrevista à revista Veja deste fim de semana, Jair Bolsonaro afirmou que deve concorrer à reeleição nas eleições presidenciais de 2022, apesar das denúncias de corrupção que envolvem diretamente o filho e senador Flávio Bolsonaro, do fraco desempenho da economia e dos retrocessos ambientais e sociais registrado em seu governo.

Segundo ele, a ideia de uma “chapa imbatível” seria encabeçada por ele, tendo o ex-juiz e atual ministro da Justiça, Sérgio Moro, como seu vice.

“Somos Zero Um e Zero Dois. Tem de ver se ele quer. Nunca entrei em detalhes com ele sobre esse assunto, até porque é cedo demais para discutir, causa ciúme. Você daria um sinal de que não está satisfeito com o Mourão, e da minha parte está tudo tranquilo com o Mourão. O Moro não tinha uma vivência política. A cabeça dele enquanto juiz pensava assim: ‘Se eu fosse presidente, faria isso’. Agora ele conhece a realidade. Mas seria uma chapa imbatível”, disse Bolsonaro (leia mais no Brasil 247).

Inscreva-se na TV 247 e assista ao Bom Dia 247 deste domingo com Florestan Fernandes Júnior: