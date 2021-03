Freixo: "carnificina só vai acabar quando tirarmos Bolsonaro da presidência"

O deputado federal Marcelo Freixo (PSOL) defendeu tirar Jair Bolsonaro da presidência da República para acabar com a carnificina no país, que ocorre diante do desgoverno em relação à pandemia da Covid-19 edit

Nas redes sociais, nesta quinta-feira, 17, Freixo publicou que “essa carnificina só vai acabar quando tirarmos Bolsonaro da presidência da República”.

Brasil registra 3 mil mortes diárias da Covid-19

O Brasil ultrapassou a triste barreira das 3 mil mortes por dia de Covid-19 nesta quarta-feira, 17. O relatório do Conselho Nacional de Secretários de Saúde (Conass) divulgado às 18h registrou 3.149 mortes.

O número conta com os 501 óbitos do Rio Grande do Sul que não haviam sido somados nesta segunda. “Na data de ontem (16/3), a Secretaria Estadual do Rio Grande do Sul não consolidou os dados dentro do horário limite para a atualização do painel pelo Conass. Com isso, não foram contabilizados 9.331 casos e 501 óbitos. Estes registros foram somados aos dados publicados hoje”, explicou o Conselho em nota.

Ontem, também até o fechamento do boletim, Minas Gerais havia contabilizado 28 mortes. Nesta quarta, o estado atualizou os dados, registrando 314 óbitos em 24 horas.

Ao todo, o Brasil conta desde o início da pandemia 284.775 mortes em decorrência do coronavírus.

Foram registrados também 99.634 nas últimas 24 horas, somando 11.693.838 pessoas infectadas. Veja mais detalhes no Painel do Conass.

