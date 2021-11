Frente parlamentar pede convocação do presidente do Inep após demissões no órgão

Apoie o 247

247 - Após 29 servidores do Inep pedirem demissão às vésperas do ENEM 2021, o presidente da Frente Parlamentar Mista da Educação, deputado federal Professor Israel (PV), protocolou na Comissão de Educação da Câmara, nesta segunda-feira, 8, um pedido para a convocação do presidente do órgão, Danilo Dupas.

Segundo o parlamentar, a prova, marcada para o fim deste mês, corre riscos e “a administração do Dupas elevou o Inep a uma deterioração muito rápida, a uma profunda crise de confiança entre os servidores e a gestão, a ponto de que agora dezenas de servidores renunciaram a seus cargos de confiança”.

“O Enem está ameaçado, mas não só ele. Outras avaliações importantes e a produção de dados que baseiam as políticas públicas em educação no Brasil também estão ameaçadas”, afirmou o deputado à CNN.

O pedido de convocação vai ser analisado pela comissão de Educação nesta quarta-feira, 10, informou a jornalista Basília Rodrigues, da CNN.

Além dos 29 servidores que se demitiram nesta segunda, outros dois deixaram o Inep recentemente, alegando que o órgão sofre de má gestão.

A Frente Parlamentar, que Israel preside, reúne cerca de 320 parlamentares, entre deputados e senadores, e também encaminhou pedido de informações para o MEC e o Inep sobre o ocorrido, solicitando uma audiência pública para debater o problema com entidades que representam estudantes universitários e secundaristas.

