Coordenadores do Inep pedem demissão em massa às vésperas da realização do Enem

Pedido de demissão coletiva foi assinado por 13 coordenadores do Inep e acontece poucos dias antes da realização do Enem 2021, que deve contar com a participação de 3 milhões de estudantes edit

Apoie o 247

Clube de Economia

247 - A crise no Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep) levou 13 coordenadores a pedir exoneração de seus cargos comissionados nesta segunda-feira (8).

O pedido de demissão coletiva acontece às vésperas da realização do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2021, realizado pelo órgão vinculado ao Ministério da Educação, marcado para os dias 21 e 28 de novembro, que deve contar com a participação de 3 milhões de estudantes.

Na quinta-feira (4), parte dos servidores já haviam realizado um ato de protesto contra o presidente da instituição, Danilo Dupas. No dia seguinte, dois coordenadores apresentaram seus pedidos de desligamento.

PUBLICIDADE

“O Exame Nacional do Ensino Médio (Enem), o Exame Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade), o Sistema de Avaliação da Educação Básica (Saeb) e os Censos da Educação Básica e da Educação Superior estão em risco, em razão das decisões estratégicas que estão sendo adotadas no âmbito da Presidência do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep)”, disseram os representantes dos servidores por meio de um comunicado, de acordo com o Metrópoles.

O documento aponta como justificativa “a situação sistêmica do órgão e a fragilidade técnica e administrativa do Inep” e que a ação não se trata de posição ideológica ou de cunho sindical”.

PUBLICIDADE

Assine o 247, apoie por Pix, inscreva-se na TV 247, no canal Cortes 247 e assista:

PUBLICIDADE