Dois coordenadores da prova pedem exoneração a menos de um mês do Enem

247 - Dois coordenadores gerais do Inep (Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira) diretamente ligados ao Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) pediram demissão. Eduardo Carvalho, coordenador de Exames para Certificação, e Hélio Junio Rocha Morais, coordenador da Logística da Aplicação, apresentaram ofícios de exoneração para deixarem os cargos.

De acordo com o portal Uol, servidores afirmaram que os motivos dos pedidos de demissão foram discordâncias das decisões do atual presidente do Inep, Danilo Dupas, não consideradas técnicas, e por supostos casos de assédio moral.

Os dois também eram responsáveis por procedimentos de outras provas como o Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e o Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja), entre outros.

O Enem ocorrerá nos dias 21 e 28 deste mês.

