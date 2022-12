Função do GSI, segurança de Lula seguirá com a PF após a posse

GSI tem sido visto com desconfiança por aliados do petista edit

247 - A Polícia Federal seguirá no comando da segurança do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), após a cerimônia de posse em 1 de janeiro, informa o colunista Igor Gadelha no portal Metrópoles.

Em teoria, de acordo com a legislação vigente, tal função passaria a ser de responsabilidade do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) após a posse. No entanto, um importante auxiliar de Lula revelou que a PF não deixará de cuidar da segurança do líder petista.

>> Agentes do GSI abandonam segurança de evento, retiram detectores de metais e equipe de Lula é obrigada a substituí-los

Desta forma, não está descartada uma atuação conjunta entre PF e os militares do GSI para atuar na retaguarda de Lula. A coluna do Igor Gadelha ainda informa que "os detalhes e ajustes serão fechados nesta semana."

O GSI tem sido visto com desconfiança por aliados do petista. Atualmente, a pasta é comandada pelo general bolsonarista Augusto Heleno, um notório crítico do presidente diplomado.

