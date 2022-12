Agentes do GSI abandonam segurança de evento e equipe de Lula é obrigada a substituí-los

Apoie o 247

247 - Ganhou um novo capítulo o mal-estar entre a equipe de segurança do presidente diplomado, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), e os agentes do Gabinete de Segurança Institucional (GSI) da Presidência da República, comandados pelo bolsonarista Augusto Heleno.

Segundo a Folha de S. Paulo, os militares do GSI foram na quarta-feira (14) ao Tribunal de Contas da União (TCU) para fazer a segurança do vice-presidente, Hamilton Mourão, na cerimônia de posse do novo presidente do tribunal, ministro Bruno Dantas. "Agentes do gabinete atuaram na revista de convidados com pórticos de detecção de metal", conta a reportagem.

Mourão, no entanto, cancelou a ida à cerimônia e, então, os agentes do GSI "desmontaram os pórticos e se retiraram do local". Apesar da ausência de Mourão, participariam do evento Lula e o vice-presidente diplomado, Geraldo Alckmin (PSB), além de diversos ministros do atual e futuro governo, ministros do Supremo Tribunal Federal (STF), deputados e senadores.

"De acordo com integrantes da transição que acompanharam o ocorrido, a saída repentina do GSI da corte foi criticada pela segurança de Lula, que se viu obrigada a substituir os detectores de metal para dar continuidade à revista de convidados ao ato", conta a reportagem.

O GSI confirmou ter paralisado a operação no TCU após o cancelamento da ida de Mourão. "O GSI, no cumprimento de suas atribuições legais, realizou os procedimentos de segurança previstos para viabilizar a presença do vice-presidente no local. Tendo sido cancelada a participação da autoridade, a equipe do GSI foi desmobilizada, já que não lhe cabia realizar, conforme a legislação vigente, a segurança da solenidade nem de qualquer outra autoridade presente".

O TCU informou que "é de praxe a atuação do GSI nas cerimônias oficiais do tribunal quando presidente da República e vice-presidente da República são convidados. (...) O GSI se retirou após confirmação de que essas autoridades não estariam presentes na posse".

